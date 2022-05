Cava di Molassana, Crucioli: “Manca trasparenza, i cittadini devono sapere il futuro di questa servitù”

Genova. Se la coltivazione è terminata, non si sono mai fermati le lavorazioni al suo interno, con nuovi depositi e in arrivo nuovi macchinari. Parliamo della cava di Molassana, il grande sito industriale che in questi mesi ha trovato una “nuova vita” come deposito delle terre di scavo dei molti cantieri sparsi in città, Nodo Ferroviario e Scolmatore in primis. Mentre la sua attività di produzione di conglomerati bituminosi potrebbe aumentare.

