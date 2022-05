Ferrer e il sapore dell’impresa: “Serve un po’ di calma per realizzare quello che abbiamo fatto”

Entrare a freddo non è mai semplice, anche quando sei un veterano e ne hai viste tante. Ma Salva Ferrer è ancora un giovanotto, un giovanotto che è riuscito a crescere ancora, nonostante un’annata non da titolare e un impiego in diversi ruoli. Il ragazzo della Catalogna si prende la scena confezionando due assist in 15’ e sublimando la sua grandissima prestazione: “E’ un momento di emozioni incredibili. Quando l’arbitro ha fischiato la fine, l’adrenalina era incredibile. Forse nemmeno ora mi rendo conto di quello che abbiamo fatto. Non sembra vero, serve un po’ di calma per capirlo”, ha detto a caldo ai microfoni di Dazn.

... » Leggi tutto