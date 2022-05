Festa a Udine, caroselli in città. La squadra tornerà a mezzanotte al Ferdeghini

Festa in città per la salvezza dello Spezia, conquistata in quel di Udine con una splendida vittoria per 3-2. Al fischio finale di Aureliano è finalmente esplosa la voglia di festeggiare dei tifosi rimasti a soffrire davanti agli schermi. Gli altri 400 che sono saliti in Friuli hanno liberato le loro sofferenze al 90º assaporando dal vivo una soddisfazione lunga dieci mesi. E così proseguiranno nei festeggiamenti durante il viaggio che li riporterà in riva al golfo. La squadra tornerà in serata intorno a mezzanotte al Ferdeghini dove i tifosi si ritroveranno per un saluto gioioso e liberatorio, sublimando un altro risultato storico.

