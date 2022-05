Fusione tra Borgio e Soccer Borghetto? Parla il presidente Pizzorno: “Al momento nulla di più di una chiacchierata, poi chissà”

Borgio Verezzi. Una fotografia postata da Fabio Cordiale sul suo profilo Facebook dal significato nascosto? Questo non si sa ancora con esattezza, ma se prima le voci su una fusione tra le due società ponentine erano presenti, con questo post non smettono di certo di circolare, anzi, aumentano in maniera notevole. In fondo, una combo che possa accrescere il livello della Prima Squadra e. congiuntamente, andare a creare quel settore giovanile tanto desiderato dai borghettini, non sarebbe affatto una scelta scellerata.

... » Leggi tutto