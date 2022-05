“Ogni anno in serie A per noi è difficile, per questo in questa salvezza ci sono tante emozioni. Abbiamo fatto una grande annata e siamo davvero felici”. Così Giulio Maggiore al termine di Udinese-Spezia 2-3 che significa salvezza per gli aquilotti. “Ci aspetta la terza stagione consecutiva in Serie A. Ogni stagione negli ultimi anni ci ha dato grandi gioie, questo club e questa piazza se le meritano”.

... » Leggi tutto