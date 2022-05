Il trionfo di un gruppo speciale con cui è possibile aprire un ciclo

Con una giornata d’anticipo, proprio come nella stagione 2020/21, lo Spezia Calcio ottiene la salvezza in serie A e si garantisce il diritto a giocare nel massimo campionato italiano per la terza volta consecutiva. Qualcosa che era successo a pochissime neopromosse in questi anni e ancora di meno ad una debuttante. Non sono andate oltre la singola stagione le varie Carpi, Frosinone e Benevento (due volte), due campionato di seguito per il Crotone. Solo la Spal era riuscita a rimanere in serie A per più a lungo.

