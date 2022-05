Imperia, lo studio Parolini tra i migliori 100 per “Forbes Italia”

Professionisti capaci di innovare, guardare al futuro e creare valore non solo per il proprio studio, ma anche per l’economia italiana. Sono questi i 100 profili che Euroconference e TeamSystem, con il supporto di Forbes Italia, hanno selezionato all’interno della lista “100 Best in Class”, volta a premiare i migliori commercialisti e consulenti del lavoro. E in questa ristretta cerchia c’è anche lo Studio Parolini di Imperia, guidato dal giovane e dinamico Antonio Parolini.

