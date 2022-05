Interreg Alcotra, partito il treno storico che celebra la riapertura della Nizza-Ventimiglia-Cuneo

Ventimiglia. Per festeggiare la riapertura della tratta ferroviaria Nizza-Ventimiglia-Cuneo, è partito questa mattina il “Centoporte”, uno dei simboli della locomozione ferroviaria italiana, ispirato alle diligenze dei primi del Novecento, ribattezzato per l’occasione “il treno di Biancheri”, in onore del ventimigliese Giuseppe Biancheri, presidente emerito della Camera dei Deputati che contribuì alla realizzazione della linea.

Un’iniziativa aperta al pubblico resa possibile grazie alle risorse di ALPIMED MOBIL, progetto finanziato all’interno del programma europeo di Cooperazione Italia-Francia ALCOTRA, che ha raggiunto il pieno di iscrizioni.

