La gara perfetta nel giorno più importante: Verde, Gyasi e Giulio prendono per mano una città

Provedel 6.5

Fa gli straordinari per togliere dal sacco il colpo di testa ma non può nulla sulla sventola di Molina che incrocia sotto il sette. Colpito duro in uscita, fa temere una sostituzione a risultato ancora in bilico e con Zoet rimasto a casa ma stringerà i denti per portarla in fondo, soccombendo soltanto in pieno recupero su un colpo di testa centrale ma che lui vede partire soltanto alla fine. Se lo Spezia si salva per il secondo anno consecutivo tanto del merito va a questo portiere praticamente dimenticato dall’Empoli e che ora Pecini deve accontentare con un rinnovo che metta d’accordo tutti. Per garantirsi un futuro di certezze e per aiutare questo giovanotto di Pordenone a coronare il sogno azzurro.

