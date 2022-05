I sogni son desideri. E chissà quante notti Nicoló Bertola ha sognato una giornata così bella. Per lui c’è un comprensibile supplemento di gioia visto che Thiago Motta, a sorpresa, lo mette in campo a metà secondo tempo. L’ex capitano della Primavera, si piazza vicino a Kiwior e aiuta la squadra a portare in porto la partita e la stagione. Mica male, come inizio: “È un’emozione unica che aspettavo da tanto. C’è lo siamo meritati, il gruppo è sempre stato unito, non ci siamo mai divisi. Era un obiettivo personale esordire, spero sia la prima di tante. Dedico questa giornata alla mia famiglia, che mi è sempre stata vicina supportandomi nelle scelte. Ero molto emozionato, lo sono ancora, devo realizzare tutto. Motta? Mi ha detto che cosa dovevo fare e mi ha detto di divertirmi, che era arrivato il mio momento”. Impossibile non guardarsi indietro, un percorso iniziato da bambino: “Ineorici anni nelle giovanili mi sono passati davanti. Questa maglia fa parte di me, le mie lacrime sono date anche da questo. Non proverò mai più questa emozione, è un sogno realizzato. Sono cresciuto qua e speravo di realizzare con lo Spezia questo sogno”.

L’articolo Le lacrime di Bertola: “Questa maglia fa parte di me, le mie lacrime sono date anche da questo” proviene da Citta della Spezia.

... » Leggi tutto