Lotto con lo Spezia, in palio due nuove maglie delle Aquile: biglietti online. Questa sera l’estrazione dei vincitori

Saranno messe in palio associandole alle ruote di Bari e Cagliari le due nuove magliette dello Spezia calcio per le quali sono disponibili online i biglietti dell’iniziativa Lotto con lo Spezia, organizzata dall’associazione Tive6. A valle del successo della raccolta fondi benefica per l’acquisto di una centralina per il triage per la Pediatria spezzina la società bianca ha infatti messo a disposizione due nuove casacche che potranno essere vinte sulla base dell’estrazione del Lotto di questa sera alle 20.30. Stesso discorso per le altre sette maglie, per le quali i tagliandi erano andati a ruba domenica scorsa davanti al Picco prima dell’incontro con l’Atalanta.

L’ultimo atto dell’iniziativa, organizzata in memoria di Matteo Tivegna da parte degli amici e dei colleghi della centrale Enel della Spezia, andrà in scena lunedì pomeriggio alle 17, quando si terrà la cerimonia di consegna delle magliette a vincitori presso l’ingresso del Museo Lia alla presenza dell’ex capitano delle Aquile, Roberto Bordin, che ha messo a disposizione una delle sue storiche casacche.

... » Leggi tutto