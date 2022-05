Genova. Polizia di Stato di Genova ha arrestato una 21enne per tentata rapina. La donna ieri sera sarebbe entrata in un supermercato di via Adamo Centurione con una grossa borsa da shopping verde vuota, riempiendo il carrello con molta merce al fine di non destare sospetti, come riporta la nota stampa della questura, e ha nascosto poi altri prodotti all’interno della busta verde.

