Rifiuti, Toti: «Liguria nella top ten delle regioni per riciclo della plastica»

Genova. «Liguria sempre più green: secondo i dati del consorzio Corepla, la nostra regione è tra le prime 10 in Italia per il recupero e il riciclo della plastica. Le misure che abbiamo messo in campo in questi anni stanno dando i loro frutti: nel 2015 la raccolta differenziata in Liguria era al 37%, oggi invece sfiora il 55%, segno che abbiamo imboccato la strada giusta» così scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

