Start up liguri, verso un nuovo bando da 600mila euro

“Nuove risorse in arrivo per le start up liguri”. Ad annunciarlo è l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria, al termine della seduta di giunta che approva la rimodulazione del fondo di rafforzamento patrimoniale regionale gestito da Ligurcapital.

“Per rispondere alle principali esigenze manifestate dalle imprese, tra cui la carenza di liquidità e la difficoltà di accesso al credito, all’indomani della pandemia, abbiamo attivato interventi nel capitale o finanziamenti diretti a rafforzare il patrimonio netto aziendale delle imprese, con una dotazione specifica per le start up – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico – Grazie a questo nuovo intervento, concordato in sede di Comitato di Fondo Strategico, non solo andiamo a soddisfare tutte le domande in possesso dei requisiti previsti nel “Fondo We Startup”, chiuso a ottobre scorso, ma andiamo anche a destinare altri 600 mila euro per l’apertura di un nuovo bando a sostegno dell’avviamento o del consolidamento dell’attività sul mercato”.

