Thiago incorona il gruppo: “Rimarranno nella storia del club, sono un privilegiato a farne parte”

“E’ un momento bellissimo ed è stato fantastico arrivarci così. Non era facile giocare conoscendo già il risultato delle avversarie o pensare a quelle che ci sarebbero state domani. Però abbiamo giocato una grande partita, sempre al massimo, e sono davvero orgoglioso e felice vedendo il lavoro che hanno fatto questi ragazzi dal primo all’ultimo giorno è fantastico. Rimarranno nella storia di questo club e se lo meritano. Io sono un privilegiato a far parte di questo gruppo”. Così Thiago Motta, questa volta visibilmente toccato nell’animo, commenta il 2-3 di Udine che consegna allo Spezia la matematica di certezza di giocare in serie A anche il prossimo anno.

