Aquile basket si prepara per la trasferta di Torino

La catena di Real Estate di Reggio Emilia scende in campo a pochi passi dallo stadio Mapei e affianca gli Special Olympics, sensibilizzando ancor lo sport unificato.

Con i Giochi Nazionali di Torino alle porte che si terranno da 4 al 9 giugno, gli atleti speciali di bocce provenienti da Parma e del basket dalla Spezia rispondono all’invito dell’organizzazione per la prima edizione, con l’Ente Locale che promette altre edizioni, visto la buona riuscita. Nel caldo pomeriggio reggiano dunque, la compagine de ‘Le Aquile Basket La Spezia’ viene divisa in due squadre, rosse e blu dove il risultato è fine a stesso, poiché al coach Sandro interessava ovviamente avere – e ci sono state – altre buone indicazioni in vista della trasferta torinese. Scendono in campo per le Aquile Basket Alessandro Sinceri, Paolo Strata, Diego Figoli, Darius Tiberius. Anton Lleshi e Giuseppe Lombardo. “Siamo a un buon punto di preparazione – afferma il coach – i ragazzi sanno che con i nuovi innesti l’asticella si è alzata. Ci aspetta, come sempre, un torneo molto combattuto, come del resto lo è l’unificata, ma sono strasicuro che avendo davanti ancora 4/5 allenamenti, saliremo a Torino per dire ancora un volta la nostra e per onorare al meglio, visto che causa pandemia non è stato possibile, la scomparsa di Sandro Fiore, uno dei fondatori della squadra”. A proposito degli ultimi allenamenti, va segnalato che in palestra è nata la squadra dei Giochi Speciali, che sarà impegnata in percorsi e tiri a canestro e che avrà come coach Rino Crisci, già assistente dello stesso Moroni.

