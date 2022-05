Cup Yamamay, il poco vento condiziona le regate allo Yacht Club Sanremo

Sanremo. Con tre giorni di alta pressione e tre regate portate a termine, la Classe RS21, al suo esordio a Sanremo, purtroppo non ha trovato condizioni ottimali per regatare: per fortuna venerdì, nel tardo pomeriggio, una bella brezza da sud-ovest ha permesso di effettuare due belle regate, sabato una sola prova portata a termine. Domenica le difficili condizioni meteo non hanno permesso lo svolgimento delle regate.

... » Leggi tutto