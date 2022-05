Domenica può essere l’ultima di Thiago: “Futuro? Ne parleremo…”

E’ uno Spezia laboratorio del calcio, che per il secondo anno consecutivo impone una salvezza emozionante e lancia un tecnico rivelazione. Dallo sforzo di tutti svetta subito, anche mediaticamente, il lavoro di Thiago Motta. Il personaggio è tale per curriculum per cui oggi si spendono articoli su di lui in Francia come in Brasile e Spagna. L’Equipe, pochi giorni fa, lo inseriva nuovamente tra i papabili per la panchina del Paris Saint Germain, insieme a Lowe, Gallardo e Zidane, il primo della lista.

