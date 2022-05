Due vittime nello Spezzino, continua discesa dei ricoverati

Sono 584 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria accertati nelle ultime 24 ore grazie a 4.227 tamponi antigenici rapidi e molecolari. Questo il dettaglio riferito alla residenza delle persone testate: Imperia 103, Savona 67, Genova 302, La Spezia 112. Il bollettino odierno riporta anche due decessi avvenuti in Asl5, si tratta di due donne di 85 e 94 anni. Sale così a 602 il dato delle vittime spezzine nella nostra provincia da inizio pandemia su 5.303 in Liguria.

Prosegue invece la discesa dei ricoveri a livello regionale (-5) che sono oggi 226 con 13 terapie intensive. Situazione in controtendenza per quanto riguarda l’Asl5 dove gli ospedalizzati passano da 36 a 38 mentre sono 2 le persone nel reparto di terapia intensiva. Nella nostra provincia infine i casi attivi sono 1.984 su 12.660 mentre nelle ultime 24 ore sono guarita 945 persone per un numero complessivo di 423.143 da inizio emergenza.

