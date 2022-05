Ecco i vincitori di Lotto con lo Spezia, più di 4mila euro saranno devoluti a Pediatria

Lotto con lo Spezia è giunto al termine e sono stati estratti i nomi dei vincitori. Tutto l’incasso verrà donato a Pediatria e grazie all’impegno dell’associazione Tive 6 è stato racimolato un bel gruzzolo che supera di poco i 4mila euro. La Tive6 si adopera in importanti progetti a scopo sociale in memoria di Matteo Tivegna dipendente Enel e grandissimo tifoso dello Spezia, scomparso tempo fa. Il suo spirito e il suo sorriso non hanno mai abbandonato gli amici e i colleghi che si sono uniti nell’associazione che per Lotto con lo Spezia, dove venivano messe in palio alcune maglie ufficiali anche storiche hanno fatto il tutto esaurito. Dall’associazione raccontano con soddisfazione: “Abbiamo fatto il sold out anche sulle ultime ruote di Bari e Cagliari, il totale della donazione è arrivato a 4.050 euro e poi… Gli aquilotti in Serie A” .

