Genoa retrocesso in Serie B, festa Sampdoria: blucerchiati salvi ancor prima di giocare

Il Genoa è retrocesso in Serie B. La Sampdoria giocherà in Serie A anche l’anno prossimo. Destini opposti per le squadre genovesi in questa penultima giornata di campionato. I rossoblù non facendo punti contro il Napoli erano aggrappati alla flebile speranza di finire a parti punti con Cagliari e Salernitana all’ultima giornata. Ora non è più possibile. I blucerchiati possono festeggiare la permanenza nella massima seria ancor prima di scendere in campo domani contro la Fiorentina.

