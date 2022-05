La Sanremese chiude il campionato vincendo, domenica prossima i play off al Comunale

Sanremo. Nell’ultima giornata di campionato al Comunale la Sanremese, già sicura da tempo del secondo posto e in attesa di conoscere l’avversario della semifinale play off, riceve il Ticino degli ex Vitiello e Costantino ancora impelagato nella lotta per evitare i play out. Mister Andreoletti deve fare a meno dello squalificato Giacchino e degli indisponibili Buccino, Lodovici, Nouri, Pantano e Pellicanò; Bohli invece è in rappresentativa Under 17 per la Lazio Cup. Il tecnico recupera Nossa e Aita dopo la squalifica e lascia a riposo Gemignani, Scalzi, Anastasia e Conti. In attacco dal primo minuto c’è Cinque.

