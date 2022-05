Natale sulla Piazza Verdi di Peracchini: “Deroga per sé stessi, dimezzando i tempi”

“Goffe le giustificazioni addotte dal sindaco Peracchini in merito all’utilizzo esclusivo di Piazza Verdi per la presentazione delle liste che lo appoggiano. La deroga che afferma di aver utilizzato per l’uso della piazza, inizialmente negata alla campagna elettorale di tutti gli schieramenti, è stata approvata solo 24 ore prima dell’evento a cui ha presenziato anche il presidente Toti. Peccato che, sempre secondo quel regolamento che doveva valere per tutti, senza eccezioni, la richiesta di una piazza debba essere fatta almeno 48 ore prima dell’utilizzo della stessa. Non c’erano i tempi tecnici insomma, a meno di non allargare le maglie del consentito”. Lo sottolinea Davide Natale, consigliere regionale del Partito Democratico, rispondendo alla ricostruzione fatta dal sindaco Peracchini in merito alla vicenda di Piazza Verdi.

