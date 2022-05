Novità, conferme e ritorni per la lista di Alessandro Silvestri

Conferme, novità e ritorni. Ha scelto un gruppo variegato il sindaco uscente di Luni Alessandro Silvestri, che il 12 giugno andrà a caccia della conferma contro la coalizione di centrodestra dello sfidante Davide Paolo Poli. Anche in questa tornata Silvestri potrà contare sul sostegno di Partito Democratico, Partito Socialista e Sinistra Lunense, in una lista nella quale non mancano i due assessori uscenti Moretti e Sebastiani, oltre ad altri due componenti dell’ultima maggioranza come Andreani e Bursi. Torna invece a candidarsi Massimo Marcesini che fu membro della giunta Pietrini. Confermato anche il simbolo con il nodo tricolore e il nome “Uniti con Federico Silvestri sindaco”.

La lista dei candidati: Tarcisio Andreani, Andrea Bursi, Chiara Cecchinelli, Patrizia De Masi, Maria Pia Ferrara, Andrea Marcesini, Massimo Marcesini, Giacomo Moracchioli, Barbara Moretti, Federico Sebastiani, Silvia Tavarini, Sabrina Vitaloni.

