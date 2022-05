Quelle vie della Spezia murata che oggi non ci sono più

Ogni tanto imbraccio il testo in cui Paolo Cevini traccia la storia della nostra città illustrandola soprattutto sotto il profilo dello sviluppo urbanistico. Seppur datato (1984), il libro è fornito di un buon apparato iconico sempre utile da consultarsi.

Una carta del 1875 (pag, 127 del libro per chi voglia consultarla) mostra bene un paio di cose. Ci vedi i primi ingrandimenti della Spezia postarsenalizia che, a soli sei anni dall’inaugurazione dell’Arsenale, non stava più nella sua vecchia pelle e si dava da fare per ospitare la marea di gente che era venuta e continuava a venire. Il segno più tangibile del mutamento è la scomparsa delle vecchie mura. Del tozzo quadrilatero che delimitava la città se ne sono già andati il braccio meridionale e quasi tutto l’occidentale (vie Cavallotti e Colombo). Dell’orientale resta solo la prima metà a scendere e l’unico a rimanere integro è il braccio Nord (Rattazzi-Biassa) che si prolunga per il breve tratto del braccio ovest che resta scendendo fino a via Biassa.

