“Referendum parcheggi, oltre a Rotonda e Piazza Bacigalupi inserire terza opzione: contrarietà a entrambe le opere”

Prossimamente, probabilmente entro la bella stagione, l’amministrazione comunale di Lerici sottoporrà alla cittadinanza un referendum per capire quale sia la soluzione preferita per il parcheggio interrato nel capoluogo, infrastruttura che anche in una recente conferenza stampa il sindaco ha confermato di ritenere fondamentale. Due le soluzioni in ballo: Rotonda Vassallo e Piazza Bacigalupi. Ma dal gruppo di opposizione ‘Siamo il Golfo dei poeti’ arriva, attraverso una mozione, la proposta che venga inserito un terzo quesito referendario, e cioè “la contrarietà dei cittadini ad entrambe le opere”, come si legge nell’atto, presentato dal consigliere Bernardo Ratti e sottoscritto dai colleghi del gruppo Roberto Vara ed Emanuele Nebbia Colomba.

