Regione, consigliere Russo: «ottimo il ripristino delle tre coppie di intercity sulla Milano-Ventimiglia»

Vallecrosia. «Il lavoro e le richieste della Regione e in particolare dell’assessore Berrino, sono stati decisivi per il raggiungimento di questo importante ed ottimo risultato. Finalmente si è colmato il vuoto di collegamenti esistente dopo la cancellazione dei Thello. Ciò porterà un grande beneficio in termini economici e turistici per tutto il Ponente ligure».

Così la consigliera di Fratelli d’Italia Veronica Russo in merito al ripristino, da parte di Trenitalia, delle tre coppie di treni Intercity a partire dal mese di giugno sulla linea Milano-Ventimiglia. A tal proposito, lo scorso febbraio, la consigliera aveva presentato un ordine del giorno in Consiglio.