Sessanta nuovi volontari per la Croce rossa, il presidente De Angelis: “Benvenuti nella squadra”

Sono 60 i nuovi volontari che da pochi giorni sono entrati a far parte della squadra della Croce Rossa della Spezia. Gli spezzini hanno infatti risposto in gran numero ai nuovi corsi di accesso lanciati dalla Cri a marzo e iniziati nella prima metà di aprile. Per la prima volta quest’anno i neovolontari hanno potuto scegliere fra tre diverse classi, in base al tipo di attività che erano interessati a svolgere: guardia medica, trasporti sanitari e soccorsi 118 a bordo delle ambulanze e tutte le altre attività svolte ogni giorno dalla Croce Rossa, dall’assistenza alle persone in difficoltà economica alla prevenzione dei Giovani CRI. In ogni singolo corso di accesso è stato affrontato uno specifico percorso di formazione, che ha permesso ai 60 nuovi volontari di acquisire tutte le competenze richieste nei servizi di assistenza ai cittadini.

Tra i nuovi volontari appena entrati in Croce Rossa, inoltre, figurano anche professionalità come medici, infermieri, psicologi-educatori e dottori in scienze e tecniche psicologiche, a testimonianza della trasversalità delle figure che hanno deciso di iscriversi ai corsi di accesso (i neovolontari minorenni sono cinque).

“Quest’anno abbiamo deciso di offrire ai cittadini un ventaglio più ampio di offerte formative per diventare volontari, pensate su misura in base ai loro diversi interessi. Un’iniziativa che ha suscitato l’interesse di molti spezzini, anche di figure altamente professionali che ora potranno mettere a disposizione le loro competenze – commenta il presidente della Cri Luigi De Angelis – Un caloroso benvenuto ai 60 nuovi volontari che si sono appena uniti alla nostra squadra: grazie per averci scelto e in bocca al lupo per tutte le esperienze che vivrete all’interno di Croce Rossa. Le nostre attività sono in crescita e, nello stesso tempo, continua costantemente l’impegno per trasmettere le nostre competenze ai nuovi volontari”.

L’articolo Sessanta nuovi volontari per la Croce rossa, il presidente De Angelis: “Benvenuti nella squadra” proviene da Citta della Spezia.

