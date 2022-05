Bordin: “Salvezza dello Spezia meritatissima, grande merito a Motta”

“Lo Spezia ha fatto un’impresa grandissima”. Parola di Roberto Bordin, ex capitano aquilotto con oltre 150 presenze che nel pomeriggio ha partecipato alla premiazione della lotteria benefica “Lotto con lo Spezia” a cui ha contribuito donando una maglia. A margine dell’iniziativa ha commentato con CdS la salvezza conquistata da Maggiore e compagni due giorni: “Motta, la squadra la società e i tifosi sono stati straordinari e hanno raggiunto meritatamente un traguardo meritatissimo. Dopo una grande stagione lo Spezia ha dimostrato con la vittoria di Udine di poter stare in questa categoria nonostante i tanti problemi che ci sono stati prima della stagione e durante l’anno. Sono contento per tutto l’ambiente”.

Quanto all’operato del collega allenatore Bordin non ha dubbi: “Il grande merito di questa salvezza è sicuramente di Thiago Motta che ha avuto il supporto della squadra, della città e del club. È stato bravo a tener duro e compattare il gruppo quando ci sono stati problemi importanti, ha fatto ruotare bene i giocatori ottenendo più del 100% da ciascuno di loro. Ha messo in mostra diversi singoli ma l’artefice principale della salvezza è lui. Se deve essere confermato? Sono convinto che se rimarrà farà bene”.

