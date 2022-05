Camminando nel Parco, riprendono le esperienze outdoor fra Val di Magra e Val di Vara

Come ogni anno il Parco di Montemarcello Magra Vara promuove una sorta di “itinerario nel territorio” con proposte a tema, rivolte a cittadini e turisti per conoscere e condividere esperienze, progetti e attività. Le varie attività proposte rappresentano un nuovo modo di vivere e promuovere i luoghi in cui viviamo, che garantisce la salvaguardia dei beni ambientali, del paesaggio e culturali, a beneficio e non a consumo del territorio.

Gli itinerari saranno aperti a tutti ed offriranno l’opportunità di osservare e conoscere l’incantevole natura dell’area protetta prevedono percorsi suggestivi tra boschi, oliveti e luoghi che hanno fatto la storia e la cultura delle nostre genti, ispirando poeti e scrittori che nei secoli hanno soggiornato in questi stessi luoghi. Esperienze di tipo prevalentemente naturalistico, ma anche storico-culturale.

Va sottolineato che nel programma di quest’anno si ripropone un’iniziativa che diversi anni fa ha riscosso molto successo, che è il Parco in battello, con la risalita in battello del tratto navigabile del fiume Magra, attività che caratterizza l’unico parco fluviale della Liguria.

Il tutto si realizza attivando una rete di collaborazioni sul territorio, con Enti, Associazioni, Aziende produttive e privati cittadini: A.P.S. Enrico Calzolari pro Monte Caprione, Associazione GAE, LIPU, Cooperativa Terre del Magra, Centro Sport Avventura A.S.D. di Brugnato (Walter Filattiera), Agriturismo La Rosa Canina, Agriturismo I Due Ghiri, Fiumaretta noleggio e Servizi Punta Corvo di Enrico Brochetelli, Cabano Gino, storico del territorio.

