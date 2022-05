Camporosso, Marco Damele: «Promuoviamo la Liguria valorizzando le erbe spontanee»

Camporosso. «Meno cemento e più erbacce. Promuoviamo la Liguria valorizzando le erbe spontanee. Parlare della Liguria, pensare di valorizzare realmente un territorio significa scoprire e ricordarci che un’infinità di erbe selvatiche dei nostri prati sono un toccasana per la salute e rappresentano la nostra memoria storica e culturale. In futuro auguriamoci meno cemento e più oasi verdi; in ogni città si dedichino spazi riservati alla crescita delle erbe spontanee, come museo naturale all’aria aperta, di conoscenza e promozione botanica. La tradizione rurale contadina da sempre ci aiuta a comprendere che cibarsi di piante selvatiche è utile e salutare, che contengono più minerali e più vitamine che le insalate coltivate ma oggi questi insegnamenti non vengono presi più in considerazione. Cosa sanno oggi i nostri amministratori, i nostri politici delle erbe spontanee presenti sul territorio? cosa sanno oggi i giovani agricoltori, imprenditori agricoli del ruolo fondamentale di queste piante sulla fertilità dei nostri terreni? Ecco dunque l’invito a riappropriarci della cultura delle erbe, della curiosità della conoscenza, di ritornare recarci nei prati, quei pochi ancora risparmiati da diserbanti ed antiparassitari, alla ricerca delle nostre alleate “erbacce”» – dice Marco Damele, scrittore, imprenditore botanico e tecnico biologico di Camporosso in provincia di Imperia, protagonista da oltre vent’anni nel mondo della floricoltura del ponente ligure.

... » Leggi tutto