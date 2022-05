Cavagnaro: “Per le reinfezioni sintomi sfumati. Attenzione: la fine delle restrizioni non coincide con la disfatta del virus”

“I contagi sono moderati, senz’altro siamo lontani da grandi cifre, ma riteniamo che sia sempre importante mantenere alta la guardia continuando a vaccinarsi e a rispettare le misure di igiene come lavarsi spesso le mani con accuratezza”. Il direttore generale della Asl 5, Paolo Cavagnaro, esordisce così nel rispondere agli interrogativi posti da CDS riguardo all’andamento dell’epidemia da Covid-19. Nonostante il graduale ritorno alla normalità e la cancellazione di molte restrizioni sociali, infatti, i dati relativi alla pandemia fanno ancora breccia nella nostra quotidianità, con tanti spezzini positivi (e dunque, anche se spesso non a rischio di vita, quanto meno obbligati a rimanere a casa per giorni e giorni) e notizie non esaltanti che provengono da Cina e Corea del Nord.

