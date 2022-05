Ciclista morto sulla provinciale della valle Argentina, disposta l’autopsia

Taggia. E’ stata disposta l’autopsia sulla salma del ciclista morto stamane verso le 10.30 in un tragico incidente al chilometro 17 della strada provinciale della valle Argentina. Si tratta di un anziano pensionato tabiese. La dinamica del dramma, al vaglio della polizia locale, non è chiara. Di certo c’è che dopo l’urto con una camion da cava che viaggiava in direzione Badalucco sulla sp 548 l’uomo sarebbe morto praticamente sul colpo, rendendo inutili i pur tempestivi soccorsi.

