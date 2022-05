Dalla Vespucci a Piazza Verdi, la fiaccola delle Special Olympics accende la speranza di ripartire

Questa mattina nella splendida cornice di Piazza Verdi è arrivata la fiaccola della speranza e della ripartenza di Special Olympics alla presenza delle massime autorità civili e militari cittadine.

Partita dalla Nave Scuola Amerigo Vespucci, ha continuato il suo percorso al Porto Mirabello, il ponte Thaon di Revel per correre in tutto il centro storico cittadino ed arrivare con il tedoforo Maicol Ranucci, studente dell’istituto Einaudi Chiodo, in Piazza Verdi dove è stato acceso il tripode sulle note di nessun Dorma, cantato dal tenore Alessandro Bazzali.

Agli Atleti Speciali dell’I.I.S.S. Einaudi-Chiodo, dell’ Istituto Scolastico Alberghiero Casini insieme a quelli delle associazioni dell’Anffas Onlus La Spezia, Angsa La Spezia, Agapo, La Missione Sportiva, Gruppo Sportivo Anffas Genova, Velocior, Gisal Levanto l’onore di portare la fiaccola dei giochi Nazionali Estivi Special Olympics che si terranno a Torino dal 4 al 9 giugno 2022.

Una splendida mattinata dove il rosso Special l’ha fatta da padrone con naturalmente tutti gli atleti e le scuole che sono intervenute durante la manifestazione per supportare tutti i nostri meravigliosi tedofori accompagnati dagli agenti della Polizia Municipale, dagli agenti della Questura, dalle Fiamme oro, dalla Marina Militare, dall’arma dei Carabinieri che hanno scortato dall’alto con un elicottero tutto il corteo dei nostri meravigliosi tedofori.

Un grande impegno per il nostro ufficio scolastico di Scienze Motorie e Sportive, coordinato dal Prof. Marcello Storti e con gli alunni delle scuole dell’istituto professionale Einaudi-Chiodo, l’alberghiero Casini, il liceo scientifico Pacinotti, l’istituto Cardarelli e l’istituto Capellini-Sauro, la scuola media Pellico-Mazzini ancora una volta hanno voluto essere vicini ai nostri Atleti Speciali con il loro entusiasmo

Il viaggio della fiaccola nella nostra città è stato il preludio alla preparazione dei nostri Atleti che partiranno per i Giochi Nazionali di Torino.

Due anni in cui abbiamo dovuto lottare e dare nuovi obiettivi ai nostri ragazzi. Ripartiamo con la motivazione che in tutti questi anni ci ha fatto raggiungere traguardi importanti per l’autonomia e la dignità di ogni persona che ha scelto di praticare lo sport..

