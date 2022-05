Daniele Verde e l’anno della consacrazione. Nessuno in maglia Spezia ha segnato più di lui in serie A

La maglia numero 10 conserva l’arcaico profumo del calcio che diverte, appassiona e fa sognare. Se poi è indossata da uno che di prelibatezze footbolistiche se ne intende, allora si può anche scomodare la storia senza essere passibili di esagerazioni. Dopo una stagione di questa portata, costellata anche da momenti non favorevoli e da molte partite trascorse tra panchina e bassissimi minutaggi, merita il piedistallo il calciatore più determinante della stagione: con il gol nell’ultimo match di Udine, Daniele Verde ha fatto un altro passo in avanti dopo che sette giorni prima con l’Atalanta aveva stabilito il suo record di marcature in una singola stagione di Serie A (erano sette). Ora, nell’ultima sfida casalinga al Napoli, la possibilità di migliorare ancora il suo score, che si arricchisce anche di sei assist che hanno mandato in porta i compagni. L’attaccante partenopeo ha realizzato in generale 14 gol con la maglia dello Spezia nel massimo campionato, nessun calciatore del club ligure ha fatto meglio nella competizione, al pari di M’Bala Nzola.

