Roma. Si è riunito oggi in forma totalitaria, sotto la presidenza del Gen. Claudio Graziano, il nuovo Consiglio di Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A. (“Fincantieri” o la “Società”) nominato dall’Assemblea degli Azionisti in data odierna e che rimarrà in carica fino all’Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.

