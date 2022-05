“Genova città delle biciclette”: le iniziative della Fiab per l’arrivo del Giro d’Italia

Genova. Con l’arrivo a Genova della 12esima tappa del Giro d’Italia giovedì 19 maggio Fiab Genova, con la collaborazione del gruppo Facebook #genovaciclabile, organizza diverse iniziative di contorno volte alla celebrazione della kermesse sportiva. L’idea è che il Giro, oltre al fatto puramente sportivo, generi grande entusiasmo nei confronti dell’intero mondo ciclistico e contribuisca a migliorare l’attenzione verso coloro che si servono della bicicletta, non per agonismo, ma come mezzo di trasporto quotidiano.

