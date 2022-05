Gyasi salterà il Napoli ma chiude la stagione come il più presente della rosa

Salterà la partita contro il Napoli, passerella meritatissima per un gruppo capace si salvarsi ancora una volta alla penultima giornata con una vittoria limpida e bellissima. Ma Emmanuel Gyasi, vice-capitano dello Spezia, può dirsi pienamente soddisfatto per questi mesi: nessuno gli toglierà la palma del calciatore con più presenze nel torneo (36), anche se marcherà visita all’ultimo turno. Se la stagione d’esordio in serie A aveva portato anche la chiamata della nazionale ghanese, la seconda consacra un ragazzo che si è costruito la carriera col duro lavoro di ogni giorno e che lo Spezia ha saputo valorizzare attraverso prestiti intelligenti e un graduale innesto del gruppo con l’allora allenatore Pasquale Marino tra i primi a “vederlo pronto”. Sei reti in stagione, mille ruoli ricoperti, quello stare in campo preziosissimo anche nelle giornate più amare. E’ uno dei calciatori che durante l’anno è stato chiamato dalla società per il rinnovo del contratto, aggiornato al 30 giugno 2025 e a Udine ha guidato i festeggiamenti insieme al presidente Platek: il loro abbraccio è una delle istantanee più belle del 2022 aquilotto.

