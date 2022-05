Il 4 giugno Merenda nell’Oliveta a Pietrabruna

Pietrabruna. Passeggiata lenta per gli appassionati di natura, storia e prodotti locali a Pietrabruna, che è un paese che desidera rafforzare e rilanciare la presenza sul mercato dell’olio con il turismo esperienziale e d’eccellenza. Un impegno per il piccolo comune dell’alta valle del San Lorenzo, che comprende i borghi di Torre Paponi e Boscomare, che punta alle possibilità che questo settore offre, per costruire insieme al tessuto produttivo locale un processo virtuoso. Il 4 giugno con l’evento gratuito di Merenda nell’Oliveta, Pietrabruna punta a far conoscere anche il territorio con la passeggiata che congiunge tutti i borghi, Torre Paponi e Boscomare, mettendo così in evidenza la possibilità di fare il turismo outdoor sia escursionistico che di bike.

