In Liguria 250mila euro da Fondazione Cariplo e Fondazione Telethon per la ricerca sulle malattie genetiche rare

Genova. Sono stati selezionati i vincitori del bando di concorso 2021 promosso da Fondazione Cariplo e Fondazione Telethon per la ricerca sulle malattie genetiche rare. In Liguria è stato finanziato un progetto di ricerca che ha ottenuto fondi per un totale di 250mila euro. Si tratta del progetto coordinato da Maria Carla Bosco dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova. In tutto il territorio nazionale sono stati finanziati 24 progetti, per un totale di 5,7 milioni di euro.

