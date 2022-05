Iniziati i lavori di pulizia della spiaggia libera di Marinella, finiranno venerdì

Da oggi, 16 maggio, e fino a venerdì prossimo 20 maggio dalle ore 6 alle ore 20 sono in corso a Marinella i lavori di pulizia, accumulo e smaltimento del materiale spiaggiato sul litorale in previsione della stagione balneare. Con ordinanza n.97 il dirigente dell’area tecnica Giovanni Mugnani ha infatti interdetto l’accesso di parte del litorale e del retroduna al fine di garantire la pubblica incolumità e per consentire le operazioni di “cicalatura” da parte di Acam Ambiente incaricata dell’intervento in sicurezza. L’area di litorale oggetto dell’intervento è la spiaggia libera compresa tra i bagni Roma e Tramontana.

