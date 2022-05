La solidarietà nel nome di Matteo Tivegna continua

Si è conclusa oggi con la consegna delle maglie ai vincitori la terza edizione di “Lotto con lo Spezia”, iniziativa benefica a favore del reparto di Pediatria della Asl5 organizzata dall’associazione Tive6 nel ricordo di Matteo Tivegna, grande tifoso aquilotto e dipendente Enel mancato prematuramente cinque anni fa. La cerimonia conclusiva, tenutasi davanti al Museo Lia, ha visto la partecipazione di tutte le componenti che hanno reso possibile il progetto e che ne beneficeranno. I 4.550 euro raggiunti grazie alla vendita dei biglietti della lotteria e al contributo di coop Liguria, saranno infatti destinati all’acquisto di una centralina di monitoraggio delle postazioni di ricovero dei piccoli pazienti del reparto Sant’Andrea.

“Siamo molto contenti di questa donazione – ha detto la dottoressa Simonetta Cozzani – perché sarà molto utile per l’attività quotidiana all’interno del Pronto Soccorso pediatrico. Consentirà infatti alle infermiere di monitorare le singole stanze e tenere costantemente sotto controllo i parametri dei monitor. Una cosa molto importante a cui teniamo molto, ci fa molto piacere che i tifosi sostengano la nostra pediatria”. “Ringraziamo ognuno di voi per tutto quello che avete fatto – hanno sottolineato il sindaco Peracchini e la vicesindaco Giorgi – perché generosità e amore per il prossimo non sono mai cose banali e scontate. Grazie all’associazione abbiamo potuto mettere dei defibrillatori nelle scuole e il pensiero che ci deve condurre ogni giorno è quello di sostenere realtà come questa e gesti che fanno il bene della comunità”. Diana Battistini di Uisp ha invece sottolineato “l’importanza di un percorso che coniuga partecipazione e sport tenendo unite le persone con il cuore” mentre Fabio Persichetti di Enel ha aggiunto: “Abbiamo sempre avuto una grande connessione emotiva nei confronti di Matteo e della sua famiglia. Queste iniziative portano un valore aggiunto a tutta la comunità. È stato possibile trasformare un evento assolutamente drammatico in un atto di amore nei confronti della città”. Imprescindibile, ovviamente, l’apporto dello Spezia Calcio che ha messo a disposizione le maglie e ha portato i suoi saluti con Giulia Navone dell’ufficio marketing: “Il club e la famiglia Platek, che sarà qui per l’ultima partita con il Napoli – ha detto – sono onorati di poter sostenere questo tipo di attività da portare avanti anche il prossimo anno con qualche iniziativa in più”. Quindi Roberto Bordin, ex capitano aquilotto che ha messo a disposizione una sua vecchia maglia e ha duettato con la voce del Picco Federico La Valle: “Vi ringrazio per l’invito – ha affermato l’allenatore – ho subito accettato perché l’iniziativa è molto importante e ci tengo anche a ringraziare tutti gli spezzini che hanno contribuito”. Infine Niccolò Maraci e Luca Cozzani che insieme a Paolo Musetti e l’associazione continuano a portare il nome di Matteo Tivegna in ogni stadio d’Italia facendo anche beneficenza per la comunità nel suo ricordo. “Ringraziamo tutte le persone che ogni volta ci sostengono e ci fanno ricordare Matteo in modo piacevole e lieto con gesti importanti per tutta comunità dando un valore aggiunto a quello che facciamo”.

