Levanto, da lunedì 16 maggio a lunedì 3 ottobre in vigore la Ztl estiva all’ingresso di via Jacopo

Con l’avvio della stagione turistica il Comune di Levanto amplia le limitazioni al traffico nel centro del paese. Da lunedì 16 maggio a lunedì 3 ottobre la Ztl con ingresso in via Jacopo è attiva tutti i giorni dalle 12 alle 7.30 del giorno successivo. Durante questo periodo possono avere accesso alla Ztl solamente i veicoli autorizzati. Tutti gli altri mezzi devono svoltare alla fine di via Rimembranza su via Zoppi e poi immettersi nel tratto finale di corso Italia non soggetto alla Ztl per tornare verso l’incrocio con corso Roma. Restano contestualmente in vigore le limitazioni (24 ore al giorno per tutti i giorni) invece, all’interno della Ztl che comprende l’ultimo tratto di via Jacopo (a partire dall’incrocio con via San Rocco), via Dante, piazza Staglieno (fino all’incrocio con corso Italia) e corso Italia (da piazza Staglieno all’incrocio con via Cairoli) e in quella del centro storico (l’area compresa tra via Garibaldi e piazza Cavour, via Guani e piazza del Popolo). Nell’area di via Dante-piazza Staglieno il transito e la sosta per le operazioni di carico e scarico merci (previa autorizzazione) sono consentiti dalle 7.30 alle 10, in quella del centro storico

anche dalle 16 alle 17.30.

