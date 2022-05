Linea Condivisa: “A Genova vigili pagati in straordinario per fare questionari, siamo indignati”

Genova. Il Comune di Genova avrebbe impiegato funzionari e agenti della polizia locale, pagati in straordinario, per la somministrazione di questionari sulla percezione di sicurezza ai cittadini in abiti civili. A denunciarlo oggi in una nota è Linea Condivisa. Il servizio si sarebbe svolto nel centro storico giovedì 12, venerdì 13 e sabato 14 maggio – più un’ulteriore giro previsto per domani, 17 maggio – con cinque agenti o funzionari dalle 13 alle 20 per ogni turno. In totale, 140 ore di straordinario.

