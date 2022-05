Peracchini: “Differenziata al 79%, abbiamo invertito la rotta. Risultato storico”

“Sono pervenuti i risultati della raccolta differenziata per l’anno 2021 del Comune della Spezia: siamo al 79%, un risultato storico. La Spezia è veramente una città green”. Così il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini che aggiunge: “I dati caricati sul sistema ORSo relativi ai soli rifiuti urbani gestiti dal servizio pubblico indicano che sono stati raccolti 35.743.969 kg di rifiuti sul territorio del Comune della Spezia per l’anno 2021. Per quanto riguarda invece i rifiuti urbani non raccolti dal servizio pubblico ma avviati a recupero da parte di utenze non domestiche corrispondono a 1.745.849 kg. La rivoluzione della raccolta differenziata ha portato a questo grande risultato, per i cittadini, per l’ambiente – continua il sindaco Peracchini – nel 2017 la percentuale di raccolta differenziata era al 62%, con una modalità di raccolta in cui era il cittadino ad essere a servizio del sistema, e non viceversa. Noi abbiamo invertito la rotta confermandoci la città più virtuosa della Liguria e fra le più virtuose d’Italia. Con la tariffa puntuale, inoltre, chi più inquina, più paga: un altro risultato di civiltà raggiunto. Abbiamo praticamente eliminato i cassonetti di prossimità, abbiamo posizionato 196 isole zonali ad accesso controllato e sorvegliate, introdotto il sacchetto o il mastello con il tag: tutti strumenti che hanno fatto maturare una diversa consapevolezza nella cittadinanza che ad oggi ci porta a questo risultato. Un risultato raggiunto, tengo a sottolinearlo, grazie all’impegno di tutti i cittadini. Non vogliamo fermarci qui: per i prossimi cinque anni abbiamo l’obiettivo del 90% di raccolta differenziata, per tutelare l’ambiente e spendere sempre meno, e soprattutto posizionare le isole zonali in tutta la città, eliminando definitivamente il porta a porta in quelle realtà in cui ancora è rimasto”.

