Privatizzazione del Saint Charles, Ingenito: «L’ospedale di Bordighera deve rimanere aperto»

Bordighera. «Ho letto con attenzione le recenti dichiarazioni di alcuni politici locali in merito alla privatizzazione dell’ospedale di Bordighera. Le critiche dei detrattori di questa possibilità sono sempre le stesse; persino chi l’ha sostenuta in passato oggi cerca meschinamente una via di fuga o un responsabile designato e questo per mera opportunità politica. Nulla viene evidenziato su quali siano le reali criticità del nostro sistema sanitario nazionale; semplicemente si scaricano le colpe in parte sulla Regione ed in parte su alcuni sindaci, nella speranza di trovare facile consenso. Attualmente molti ospedali italiani sono purtroppo in sofferenza a causa della carenza di personale medico ed infermieristico, soprattutto delle figure professionali che si occupano d’emergenza; molte regioni ricorrono alle cooperative persino per garantire l’apertura dei reparti. Non è questa la sede per individuare le colpe di questa situazione generalizzata e lascio volentieri questo “compito” ai professionisti della politica; tuttavia credo sia necessaria una valutazione oggettiva sul quadro ospedaliero e sanitario del nostro comprensorio e dei suoi riflessi sull’ospedale Borea di Sanremo» – commenta il sindaco Vittorio Ingenito.

