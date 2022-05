Rendiconto di gestione del Comune di Riomaggiore, disavanzo sceso a 2milioni e 300mila euro

Buone notizie per le casse del Comune di Riomaggiore: l’amministrazione comunale è riuscita a migliorare la situazione patrimoniale dell’Ente senza rinunciare a fare investimenti importanti e a incrementare la pianta organica degli uffici. Al 31 dicembre 2020 il disavanzo era di 3 milioni e 627 mila euro. Esattamente un anno dopo, al 31 dicembre 2021, il disavanzo è sceso a 2 milioni e 371 mila euro. Il rendiconto è stato presentato nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale dall’assessore Marco Bonanini: “Una fotografia che denota un netto miglioramento della situazione patrimoniale dell’Ente rispetto agli anni precedenti – ha detto -. Non ci dimentichiamo che il Comune di Riomaggiore viene da una situazione di dissesto finanziario. Attualmente siamo all’interno di un piano di riequilibrio che comporta dei vincoli sia in termini di spesa, quindi di difficoltà operativa da parte degli uffici, sia da un punto di vista burocatrico. Questo risultato, positivo sia per quanto riguarda gli investimenti fatti sia per il rigore del bilancio, è frutto di un importante lavoro di collaborazione tra i vari uffici, grazie anche alle nuove assunzioni. C’è stato inoltre un netto miglioramento delle tempistiche medie di pagamento annuali, che sono scese ulteriormente, e che sono a pari a 2,57 giorni contro i 31 dell’anno precedente”, ha concluso Bonanini.

... » Leggi tutto