Sampdoria con le ali, merito della mente sgombra. Giampaolo: “Salvezza per sistemare la Società”

Genova. Si dice che nel calcio conti molto anche la testa e il 4-1 con cui la Sampdoria ha steso la Fiorentina lo dimostra. Una prova davvero convincente quella dei blucerchiati, finalmente liberi dalla paura di non fare punti e di tornare nelle sabbie mobili. La salvezza conquistata matematicamente già nella giornata di ieri ha messo le ali alla Sampdoria, che ha giocato divertendosi e mostrando quella qualità spesso mancata durante la stagione. A farne le spese non un avversario comodo, ma la Viola che cercava il lasciapassare per l’Europa. Italiano ha lasciato intendere che la sua squadra era probabilmente bloccata dalla pressione di dover far punti.

Il nuovo modulo di Giampaolo funziona: Candreva, Sabiri, vero “plus” della campagna acquisti, lo stesso Quagliarella, sono riusciti a dare il meglio.

