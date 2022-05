Sciopero generale della sanità il 20 maggio

“Asl 5 informa la cittadinanza che il dipartimento della Funzione pubblica ha reso noto che le sigle sindacali Cib Unicobas, Cub, Sgb, Si Cobas, Usi Unione sindacale italiana fondata nel 1912, Usi Cit hanno proclamato per il giorno 20 maggio 2022 lo sciopero nazionale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati dalle 00.01 alle 23.59, compreso il primo turno montante per i turnisti”. E’ quanto si legge in una nota dell’Asl 5 che prosegue: “Lo sciopero riguarda, pertanto, anche le aree della dirigenza medica, veterinaria, sanitaria, delle professioni sanitarie, professionale, tecnica, amministrativa ed il comparto, nonché i lavoratori precari e atipici, di qualsiasi tipologia contrattuale. L’azienda assicurerà, negli ospedali e nelle strutture sanitarie territoriali di propria competenza, il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze”.

