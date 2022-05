A Genova una strada dipinta con i colori dell’arcobaleno nella giornata contro l’omolesbotransfobia

Genova. Applausi e un brindisi collettivo oggi, 17 maggio 2022, per l’inaugurazione della rampa che porta ai Giardini Luzzati, colorata di arcobaleno. I sei colori della bandiera rainbow, in cui in questi anni si è identificato il movimento LGBT+, celebrano la Giornata Internazionale contro l’omolesbobitransfobia (o IDAHOBIT, acronimo di International Day Against Homophobia, Biphobia, Transphobia) riconosciuta dall’Unione Europea e dalle Nazioni Unite, e che si celebra dal 2004 il 17 maggio di ogni anno.

